Власти Парижа закрыли Лувр

Всемирно известный парижский музей Лувр закрыт на неопределенный срок. Как сообщило издание Le Monde со ссылкой на представителей профсоюза, причина – забастовка сотрудников музея.

В профсоюзе пояснили, что сотни работников на собрании единогласно высказались за проведение забастовки сроком на один день. Их беспокоит ухудшение условий труда. При этом некоторые сотрудники призывали устроить бессрочный бойкот.

Лувр тем временем через свою пресс-службу принес извинения за неудобства. В сообщении сказано, что из-за забастовки рабочих в настоящее время экспозиция музея недоступна для посещения.