Правительство поручило ведомствам подготовить пакет изменений в ПДД

Правительство поручило Министерству транспорта, Росавтодору и Министерству внутренних дел подготовить пакет изменений в правила дорожного движения, пишет "Коммерсант".

В частности, планируется обязать водителей соблюдать требования электронных дорожных знаков и табло. Такие указатели, уточняется в материале, будут иметь приоритет перед стационарными знаками.

Кроме того, на двухполосных дорогах может быть закреплена минимально допустимая дистанция между грузовиками, чтобы сделать обгон безопасным.

Ожидается, что также будут разработаны единые правила установления скоростных режимов на автотрассах.