Роспотребнадзор выясняет источник заболевание туберкулезом в школе Новосибирска

Специалисты Роспотребнадзора выявляют источник и причины заболевания туберкулезом учащихся школы Новосибирска. Детям и педагогам, контактировавшим с заболевшими, провели внеочередную диагностику.

В мэрии число заболевших детей не назвали, сославшись на врачебную тайну. В учебном заведении после выявленных случаев ввели ограничения. Организованы мероприятия по дезинфекции помещений.

Доступ родителей в здание ограничен. В городской администрации уточнили, что в соответствии с санитарными нормами, при выявлении случаев туберкулеза закрытие школы или перевод учеников на дистанционное обучение не предусмотрен, передает РИА Новости.