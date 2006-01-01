Появились подробности смерти Левона Оганезова: держался до последнего

Левон Оганезов скончался 13 декабря в Нью-Йорке. Артисту было 84 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Оганезов боролся с раком с 2006 года. Опухоль обнаружили в почке композитора, орган удалили. Пианиста лечили в лучших клиниках мира, болезнь то отступала, то возвращалась вновь.

"Левон держался до последнего. Он бодрый был все-таки, действительно… Все, все, все жизненные силы у него ушли на то, чтобы держаться…" — рассказал друг артиста Андрей Анкудинов в беседе с "АиФ".

По словам Анкудинова, он до последнего был на связи с Оганезовым. Близкие понимали, что композитору осталось не так много, поэтому семья собралась вместе. "В последний раз я звонил ему не так давно. Все уже собрались в его доме. Он, слава Богу, дождался правнука. А то у него в роду две дочки, три внучки. Тут, наконец, семимесячный правнук, он их всех как-то веселил", — добавил приятель артиста.

Похоронят Оганезова в США. Прощальная церемония пройдет 16 декабря. Предварительно, местом упокоения артиста станет кладбище "Кенсико" в городе Валхалла, которое знаменито тем, что там похоронен Сергей Рахманинов.

Левон Оганезов работал с Иосифом Кобзоном, Владимиром Винокуром и Ларисой Голубкиной. Но известен он не только как композитор. Оганезов сыграл в фильмах "Певучая Россия", "След дождя", "Продается дача", "Бульварное кольцо", "Анна Герман. Дом любви и солнца", "Тайны кино". Также он был соведущим телевизионных программ "Клуб "Белый попугай", "Суета вокруг рояля", "Жизнь прекрасна".