Отчаявшийся проникнуть в алкомаркет енот ворвался в студию боевых искусств

Енот проник в студию боевых искусств и похулиганил в офисе департамента транспортных средств одного из городов США. В службе защиты животных считают, что это та же полосатая личность, которая проникла ранее в алкомаркет, расположенный по соседству с пострадавшими помещениями.

Как сообщила газета Washington Post, в начале декабря енот разбил бутылки с крепкими напитками в магазине, напился и уснул на полу в туалете. В службе защиты животных добавили, что енот был доставлен в приют, чтобы протрезвел перед допросом. Дебошир проспал несколько часов, после чего его выпустили на свободу.

Отдохнув пару недель, преступник снова пошел на дело. Енот вломился в помещения, которые находятся в том же здании, что и алкомаркет, сообщило издание со ссылкой на сотрудницу службы защиты животных Саманту Мартин.