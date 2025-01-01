Глава AmCham в России Роберт Эйджи заявил в разговоре с RTVI, что прямой удар для бизнеса США от западных санкций и от российских контрсанкций составил около 100 миллиардов долларов.

Эксперт добавил, что если считать потенциальные потери, то целиком ущерб можно оценить в 300 миллиардов.

В ноябре 2025 года правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий пролонгацию действия механизма параллельного импорта до конца 2026-го. Отмечается, что такая мера обеспечит "насыщение российского рынка необходимыми социально значимыми товарами".

Российские власти неоднократно подчеркивали, что санкции - это путь в никуда и вредят они в первую очередь тем, кто их вводит.