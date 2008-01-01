Придавили 10-тонной бесформенной глыбой: как выглядит могила умершего от рака Александра Абдулова

Один из самых ярких российских артистов Александр Абдулов скончался 3 января 2008 года. Артиста убили рак и беспечное отношение к собственному здоровью.



После 50 лет Александр Гавриилович начал ощущать частые недомогания, но продолжал много сниматься, играть на сцене, а по ночам "зажигать" с друзьями и коллегами. Времени на поход к врачу у звезды кино не было.

После женитьбы на молодой красавице Юлии Мешиной и рождения дочери Евгении у Абдулова и вовсе началась новая жизнь. При этом его все чаще мучили невыносимые боли, но артист глушил таблетками тревожные звоночки собственного организма. Летом 2007-го во время съемок в Севастополе Александру Гаврииловичу стало совсем плохо, с площадки его увезли на скорой. А в больнице поставили страшный диагноз — рак легких, при чем настолько запущенный, что операцию медики делать не взялись.

Абдулова поддерживала вся страна: перед матчем "Спартака" и "Локомотива" футболисты вышли на поле в футболках с фотографией актера и надписью: "Верим в победу!". Но лечение не давало результатов, а помочь любимцу миллионов могло только чудо, которого не случилось.

В возрасте 54 лет Абдулов скончался. Отпевали артиста в храме Рождества Богородицы в Путинках, который он восстанавливал на свои деньги и где крестил дочь. Похоронили Александра Гаврииловича на центральной аллее Ваганьковского кладбища. Его могила одной из первых "встречает" посетителей погоста.

Выждав год, месте захоронения актера открыли памятник — установив 10-тонный кусок гранита. Бело-серый камень привезли из Карелии. Глыбу использовали не случайно, незадолго до смерти Абдулов получил письмо: некий поклонник советовал приехать на Север и прикоснуться к чудодейственному камню, — он якобы обладает целительной силой. Но актер был слишком слаб и не смог отправиться в дорогу.

Сегодня посетители Ваганьковского кладбища обязательно останавливаются у памятника на могиле Абдулова. Огромная 10-тонная глыба бросается в глаза. Буквы имени на монументе высечены ступенями, уходящими в небо — они символизируют путь на Голгофу. В камень вмонтированы кипенно-белый мраморный крест и плита с изображением артиста. Портрет для надгробия искали несколько месяцев, и в итоге выбрали фотографию, которая была сделана для пробы Абдулова на роль Ланселота в фильме "Убить дракона".