Лавров объяснил, как Европа использует Украину

Европа ставит палки в колеса США и всем сторонникам справедливого урегулирования. Евросоюз использует для этого Украину, заявил глава МИД России. Представители европейских стран пытаются с помощью украинского конфликта самоутвердиться, передал слова Сергея Лаврова телеканал "Россия-24".

Лавров также обсудил с представителями Американской торговой палаты перспективы восстановления торгово-инвестиционных связей России и США. Стороны обменялись мнениями, сделав акцент на конструктивной роли, которую могут сыграть деловые круги в восстановлении торгово-инвестиционных связей двух стран.

Глава МИД оценил тенденции развития международной обстановки. Отмечены перспективы российско-американских отношений с учетом настроя администрации президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.