Минобороны представило новых героев СВО

Новые подвиги российских бойцов в ходе спецоперации. Рядовой Степан Шафранов с товарищами спас раненых военнослужащих. Направляясь на автомобиле к месту эвакуации, его группа попала под вражеский огонь и удары FPV-дронов. Но Степан смог добраться до пострадавших. После оказания первой помощи их доставили в госпиталь.

Лейтенант Константин Бутин грамотно организовал атаку штурмового подразделения на позиции неприятеля. Несмотря на обстрелы противника, бойцы захватили опорник ВСУ. При этом потерь с нашей стороны не допущено.