Информация о ситуации в зоне СВО. Как сообщают с передовой, наши подразделения взяли крупный узел обороны противника в районе населённого пункта Песчаное. Это позволит расширить плацдарм для дальнейшего наступления на западном берегу реки Гайчур.

Активные боевые действия идут на Запорожском участке фронта. Там российские войска взламывают укрепления ВСУ в районе Гуляйполя. Перед тем, как выбить противника с занимаемых позиций, наши штурмовые группы подавили огневые точки радикалов. А затем мощным ударом обратили их в бегство.

Поддержку с воздуха обеспечивают операторы БПЛА. Во время разведки они обнаружили тяжёлые гексакоптеры типа "Баба-Яга" и уничтожили их в небе, не позволив приблизиться к нашей пехоте.

А в зоне ответственности "Восточной" группировки действуют экипажи Су-34. Во время боевого вылета истребитель уничтожил личный состав и пункт управления беспилотниками ВСУ.