Четыре десятка танкеров, якобы перевозящие российскую нефть, включено в черный санкционный список Евросоюза. Решение приняли министры иностранных дел сттран ЕС на своей встрече, о чем объявила по ее окончании глава евродипломатии Кая Каллас.

По словам Каллас, решение принято главами МИД в отношении танкеров так называемого "теневого флота". По словам Каллас, теперь Евросоюз намерен вводить санкции против танкеров "в рабочем порядке", не дожидаясь принятия больших пакетов рестрикций.

ЕС к ноябрю 2025 года внес в черный список 562 нефтяных танкера. Санкции включали запрет на вход в европейские порты и страховки от европейских компаний. Россия заявила, что такие шаги получат соответствующий ответ. Президент Владимир Путин подчеркнул: попытки нанести российской стороне ущерб приведут к общим проблемам - прежде всего для тех, кто пытается России нагадить, передает ТАСС