Минобороны опубликовало кадры освобождения села Варваровка в Запорожской области. Бои за населенный пункт вели штурмовые подразделения группировки "Восток".

Обстановку на поле боя постоянно контролировали наши разведывательные беспилотники. Направляли штурмовиков и уничтожали дроны противника. В результате взят крупный узел обороны ВСУ площадью более 15 квадратных километров. Уничтожено большое количество живой силы противника, 12 единиц техники, более 70 тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга". Освобождение Варваровки стало одним из этапов завершения зачистки восточного берега реки Гайчур, создав условия для дальнейшего наступления в Запорожской области.

Активные боевые действия идут сейчас в районе Гуляйполя. После того, как расчет РСЗО "Ураган" нанес удар по пунктам временной дислокации ВСУ в районе города, оборона противника была нарушена, и наши штурмовики смогли продвинуться вперед, зачищая дом за домом.

На красноармейском направлении в районе Димитрова работают зенитчика группировки "Центр" - уничтожают разведывательные БПЛА противника, пресекая попытки противника нащупать пути прорыва из окружения. Оставшимся в городе подразделениям ВСУ неоднократно предлагали сдаться, но очаги сопротивления еще остаются. Удары по позициям врага наносят наши дроны и экипажи танков Т-80.

В Харьковской области, где продолжается создание буферной зоны безопасности, экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожил замаскированные позиции ВСУ. А на краснолиманском направлении расчеты БПЛА "Молния - 2" группировки "Запад" поддержали действия штурмовиков - установили дымовую завесу и лишили противника возможности контролировать обстановку как с земли, так и с воздуха.