Украина пытается усилить давление на администрацию США для внесения в "мирный план Трампа" выгодных корректировок. Для этого Киев вводит в заблуждение международную общественность относительно обстановки на линии боевого соприкосновения, сообщил источник в Объединенной группировке российских войск.

Так, украинскими СМИ распространяется информация о якобы взятии ВСУ под контроль ряда населенных пунктов, расположенных на северо-западе и юго-западе от Купянска, а также микрорайона Юбилейный в самом городе. Как отметил российский военный источник, данные заявления не соответствуют действительности.

Киевская дезинформация появилась в то время, когда в Берлине шли переговоры американских и украинских представителей.

Репортаж Александра Панюшкина.