Товстик опозорился, впервые появившись с Полиной Дибровой на публике: вот что произошло

Дмитрий и Полина Дибровы расстались после 16 лет брака. В сентябре они официально оформили развод. Красавицу-жену у шоумена увел друг семьи, миллиардер Роман Товстик. Бизнесмен жил по соседству, а модель несколько лет назад стала крестной его сына. Но внезапно мужчина потерял голову от любви и ушел из семьи.

Выждав три месяца после развода Дибровой, Товстик осмелился показаться на публике с любимой. Роман сопровождал Полину на новогодней вечеринке ее женского клуба. Это был первый совместный выход пары, пишет "СтарХит".

Дресс-кодом вечеринки стал future&space, гостям предложили выбрать необычные, футуристичные и немного космические образы. Но убранство зала и необычный наряд Полины в итоге подвели Романа. Мужчина сначала запутался в гирляндах у фотозоны, а после наступил на подол платья Дибровой.

Похоже, первый выход пары вышел комом. Пользователи Сети, увидев кадры с мероприятия, упражняются в остроумии, придумывая подписи. Многие считают, что Товстика проклял Дибров, поэтому бизнесмен и запутался в собственных ногах.

"Какой позор! Полина, ну что мужчин в Москве мало что ли?"; "После Дмитрия этот Роман какой-то несуразный, еще и на публике себя не знает как вести"; "Полина такая красивая, а он по ее платью топчется"; "Даа.. Первый выход и такой конфуз!" — обсуждают в тематических пабликах.

Напомним, что Товстик ради Дибровой ушел от жены, которая родила ему шестерых детей. Правда, в отличие от Полины, Роману оказалось не так-то просто получить развод у своей второй половинки. Елена Товстик до сих пор призывает благоверного одуматься — она даже подала апелляцию на решение суда о расторжении брака.