Сын режиссера Роба Райнера задержан по подозрению в убийстве родителей

Сын режиссера Роба Райнера Ник задержан по подозрению в убийстве родителей, передает телеканал ABC7.

Ранее сообщалось, что найденные в доме постановщика два тела с ножевыми ранениями принадлежат самому Робу Райнеру и его жене.

Как писал журнал People, сын режиссера Ник страдает наркотической зависимостью.

Райнер, ему было 78 лет, - один из самых именитых постановщиков Голливуда. Снял такие фильмы, как "Останься со мной", "Когда Гарри встретил Салли", "Несколько хороших парней", "Мизери", "Пока не сыграл в ящик".