В России ужесточили контроль за финансовыми операциями экстремистов

Закон, ужесточающий контроль за финансовыми операциями граждан, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале опубликования правовых актов.

Лица, включенные в список экстремистов и террористов, сейчас вправе совершать операции с деньгами или имуществом, чтобы обеспечить себя и проживающих с ними членов семьи. Это касается получения и расходования зарплаты, пенсий, стипендий, пособий и других социальных выплат. По установлению правительства, предельный размер расходов — десять тысяч рублей на человека.

В соответствии с внесенными в закон изменениями, правительство определяет виды дохода, который фигуранты перечня смогут расходовать аналогичным образом. При этом операции они обязаны согласовывать с Росфинмониторингом: в ведомство надо подавать заявление с указанием планируемых операций, банков и счетов.