Как Александр Збруев выглядит после нескольких недель в больнице: россияне молятся за здоровье артиста

Александра Збруева госпитализировали 9 октября. 87-летний актер пожаловался на плохое самочувствие накануне юбилейного, 250-го, спектакля "Вишневый сад" в театре Ленком. Зрители в тот вечер рассчитывали увидеть Збруева, но на сцену актер так и не вышел.

Артист говорил, что у него просто поднялось давление, и врачи рекомендовали постельный режим. "В моем возрасте это бывает — ничего такого здесь нет", — заявил сам актер.

Но позже новости о госпитализации Збруева подтвердились. О состоянии артиста рассказал президент Ленкома Марк Варшавер. Он успокоил многочисленных поклонников актера и сообщил, что тот находится в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. По словам Варшавера, у Збруева были жалобы "по урологической части".

"Сейчас опасений за его здоровье нет. Еще, может быть, несколько дней он будет находиться в больнице, и его должны выписать. Александр Викторович — замечательный актер и человек, хочется пожелать ему большого здоровья", — высказался тогда Варшавер.

Но в итоге звезде фильма "Бедная Саша" пришлось задержаться в больнице до конца месяца. Збруева выписали лишь 24 октября. "Пожелаем Александру Викторовичу скорее вернуться на подмостки театра", — делился с ТАСС Варшавер.

Похоже, актер уже готов вернуться в театр. Андрей Соколов на своей странице в соцсети опубликовал видео со Збруевым. Александр Викторович сильно похудел, но в целом выглядит неплохо.

Поклонники Збруева молятся за его здоровье. Народ желает артисту долгих лет. "Обожаю Вас! Здоровья и долгих лет жизни"; "Здоровья крепкого Вам Александр Викторович"; "Божьего благословения вам"; "Пусть все у вас будет хорошо, не болейте!", — пишут любители театра в комментариях под видео.