Reuters со ссылкой на США: 90% вопросов между Россией и Украиной решены

Агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США передает, что 90% вопросов между Россией и Украиной решены.

"Ужин с Зеленским сегодня вечером будет включать обсуждение следующих шагов, Трамп присоединится по звонку", - говорится в материале.

Американцы затем готовы отправиться в Россию, если потребуется.

Ранее 15 декабря в Брелине проходили переговоры с участием Владимира Зеленского, Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Официальных заявлений стороны не делали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал в ходе брифинга, что Москва не обсуждает с Вашингтоном ход переговоров в Берлине.