Владимир Путин подписал ряд важных законов

Владимир Путин подписал ряд законов, текст которых опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, один из них дает право на второе бесплатное среднее профессиональное образование для участников СВО, другой документ продлевает на год еще одну льготу - право на "кредитные каникулы".

Также подписан закон об оплате больничных и декретных отпусков для самозанятых. Размер пособия будет зависеть от стажа и страховой суммы. Документ вступает в силу с января будущего года.

Кроме того, Владимир Путин дал ряд поручений правительству - большой блок касается деятельности Русского географического общества. В частности, в России будут создавать единую линейку школьных учебников по географии.