Киевский режим пытается ввести в заблуждение международную общественность относительно реальной обстановки на линии боевого соприкосновения. Как сообщил источник в Объединенной группировке войск, украинские СМИ распространяют фейки, рассказывая о взятии украинскими войсками населенных пунктов.

Украинская пресса сообщает, что ВСУ якобы взяли под контроль населенные пункты Кондрашовку, Радьковку и Московку на северо-западе и юго-западе от Купянска. Утверждается также, что захвачен микрорайон "Юбилейный" в самом городе. В сообщении Минобороны подчеркивается: эти заявления не соответствуют действительности.

В военном ведомстве также отметили, что российские войска отражают все атаки ВСУ в зоне группировки войск "Запад" на дальних подступах. Контратаки пресекаются огнем артиллерии, ударами авиации и FPV-дронов, передает ТАСС.