Вашингтон ожидает заключения мирного договора Москвой и Киевом к выходным

Мирное соглашение России и Украины может быть достигнуто уже в следующие выходные. Как заявили американские чиновники, решено уже 90% вопросов. Однако Киеву еще предстоит принять окончательное решение по территориям, передает The Guardian.

По данным издания, дальнейшая работа по уточнению существующих предложений была поручена рабочим группам. Официальные лица США ожидают, что Россия будет открыта для вступления Украины в ЕС – и в целом на сделку, которая была согласована с Киенвом в прошедшие выходные.

Тем временем Зеленский выступил с речью по случаю окончания переговоров в Берлине. По его словам, консультации с американской стороны были непростыми, но продуктивными. По-прежнему нет подробностей о каких-либо ощутимых компромиссах. Обе стороны обсуждают план США, в который были внесены поправки в ходе раундов переговоров в Женеве и Флориде.