Среди жертв теракта в Австралии оказались россияне

Министерство иностранных дел сообщило, что среди жертв теракта в Австралии есть россияне.

Москва решительно осуждает нападение.

"Как стало известно, среди жертв теракта, к сожалению, есть и наши соотечественники, постоянно проживающие в Австралии", - говорится в комментарии.

Россия выступает за бескомпромиссную борьбу с терроризмом во всех его формах и проявлениях.

В результе нападения на празднующих Хануку в Сиднее погибли 15 человек, десятки ранены. Стрельбу открыли двое мужчин - первый из них был ликвидирован на месте, второй тяжело ранен и сейчас в реанимации.