Дочь-качок Марии Шукшиной шокировала народ: "Вот это Аня дает!"

Анна Шукшина — первенец звезды фильма "Умная Маша" Марии Шукшиной. Пять лет назад она увлеклась бодибилдингом и полностью изменила свое тело. От хрупкой наследницы актерской династии не осталось и следа.

Внучка Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной доказала, что она — девушка волевая и целеустремленная. Чтобы обзавестись огромными бицепсами, Анна часами занимается в спортзале и тщательно следит за своим питанием.

При чем свое увлечение Анна превратила в работу. В соцсети дочери Марии Шукшиной теперь сказано, что она не просто спортсменка, а тренер по фитнесу. Правда, последние пару лет девушку нещадно критикуют за потерю женственных форм, но она продолжает наращивать мышечную массу, невзирая на обидные комментарии.

Так, Анна на днях опубликовала свежее фото, на котором похвасталась рельефом. Дочь актрисы выглядит прекрасно, но некоторые ее подписчики с этим не согласны. "Вот это Аня дает! Гора мышц просто"; "А мне не нравится, стала надутая какая-то"; "Раньше была лучше!"; "Я в шоке, это ж надо себя до такого дойти"; "Анна, не слушайте никого, вы великолепны!" — пишут пользователи Сети.

Отметим, что в одном из интервью наследница Шукшиной рассказывала, что с юности мечтала заниматься бодибилдингом и быть обладательницей внушительных мышц. Анна намеренно часами пропадала в тренажерном зале и результат занятий не заставил себя долго ждать

"Да, лишнего веса у меня никогда не было, но лет с 14–15 было отчетливое желание иметь много мышц. Я всегда с восторгом смотрела на накачанных женщин — такими восхитительно сильными и в то же время женственными они мне казались!" — говорила дочь актрисы.