Три малочисленные группы ВСУ – от двух до шести боевиков – заблокировали ВС России на окраинах района Юбилейный в освобожденном Купянске. Все районы освобожденного города надежно контролируются подразделениями группировки войск "Запад", сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

Как заявил военный, он находится на передовом пункте управления 121 мотострелкового полка 68 мотострелковой дивизии 6 общевойсковой армии. Попытки штурмовых "двоек" ВСУ просочиться с юго-запада через городское кладбище на окраины Юбилейного района пресекаются.

Шаров подчеркнул, что противник, атакуя, ежедневно несет значительные потери в живой силе. В настоящее время идет уничтожение блокированных групп врага.