Полина Диброва мечтает родить красавицу-дочь от Романа Товстика

Роман Товстик и Полина Диброва впервые вместе вышли в свет. Пара появилась на новогодней вечеринке женского клуба. Бывшая жена телеведущего пришла на праздник в роскошном серебряном платье с декольте. Бизнесмен, позируя фотографам, обнимал Полину за талию.

Диброва охотно беседовала с журналистами. Она рассказала о съемках в реалити в Индии. Полина надеется, что ее еще позовут в подобное шоу. Более того, девушка задумалась о том, чтобы составить конкуренцию бывшему мужу.

"В будущем я бы, наверно, хотела связать свою жизнь с телевидением. Но я вижу себя, скорее, ведущей, чем актрисой", – рассказала Диброва.

Ответила Полина и на вопросы о личном. Она не стала скрывать, что Новый год отметит с детьми и любимым человеком. Но, по словам Дибровой, ждать свадьбу в скором временни не стоит. Полина намекнула, что еще даже не получила предложение руки и сердца.

"Я сама не знаю, когда наша свадьба. От меня это не зависит", – улыбнулась Диброва.

Хотя у многодетной мамы большие планы на будущее. Полина мечтает о еще одном ребенке. "Я бы хотела ещё девочку", – призналась она в беседе с "Комсомольской правдой".