Турция сбила неизвестный дрон над Черным морем

Беспилотный летательный аппарат сбила ПВО Турции над Черным морем. Об этом сообщило Минобороны страны в соцсети X.

По данным ведомства, военные засекли над морем воздушную цель, приближающуюся к воздушному пространству Турции. Ее взяли под наблюдение, отправив самолет F-16. Объект был опознан как потерявший управление беспилотный летательный аппарат. Беспилотник нейтрализован в безопасном районе, вне границ жилой застройки.

В МИД подчеркнули, что новый инцидент подтверждает обоснованность ранее выраженных опасений. После удара Вооруженных сил России по судну в Черноморске Одесской области турецкие дипломаты призвали завершить конфликт на Украине.