Ищенко высказался о гарантиях безопасности Украине

Насколько сильны на самой Украине позиции тех, кто выступает за скорейшее мирное разрешение конфликта? Есть ли у Вашингтона реальные рычаги воздействия на киевский режим?

Итоги берлинских переговоров между представителями США и Украины Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

"Они выработали формулу: мы выдаем Украине гарантии безопасности такие же, как НАТО, но в НАТО ее не принимаем. Нападение не Украину считается нападением на страны, которые выдали ей гарантии. Не знаю, как они это будут прописывать", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео