Трамп считает, что урегулирование конфликта на Украине сейчас ближе, чем когда-либо

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине сейчас ближе, чем когда-либо. Об этом 15 декабря он сказал во время выступления в Белом доме.

"Я думаю, сейчас мы ближе, чем когда-либо", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста.

Американский лидер добавил, что у него состоялись очень хорошие переговоры с европейскими лидерами касательно урегулирования на Украине. Он поговорил с главами Великобритании, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Финляндии и Франции. Также Трамп провел разговор с генеральным секретарем НАТО.