Польский премьер назвал условие США для мирного соглашения на Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал территориальные уступки Украины частью условий США для выступления гарантом мирного соглашения. Об этом он рассказал 16 декабря, возвращаясь с переговоров в Берлине Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

"Я бы не сказал, что американцы точно обозначили свои ожидания в отношении возможных уступок. Как раз господа Уиткофф и Кушнер несколько раз подчеркивали, что это должно быть решение Украины", — сказал Туск.

Польский премьер подчеркнул, что представители США хотят облегчить переговорный процесс, а не принудить Украину или склонить ее к той или иной уступке.

"Они говорят просто, хоть и не все европейцы разделяют это мнение, что территориальные уступки должны быть элементом будущего соглашения", — добавил Туск.

Ранее американский лидер Дональд Трамп признал, что Украина уже потеряла часть своей территории.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.