Светлана Дружинина рассказала, как тяжелейший перелом изменил ее судьбу

Юбилей сегодня отмечает замечательная актриса, кинорежиссер и сценаристка Светлана Дружинина. Народной артистке России – 90. Яркая, талантливая, энергичная, для миллионов зрителей она, прежде всего, создатель серии фильмов про гардемаринов. Первая же картина стала культовой, а продолжения ждала вся страна.

Задача не из легких: найти десять отличий. В фильме "Девчата" неподражаемой Светлане Дружининой - 26. Сейчас в телестудии - 90. А стать, лёгкость и энергия - те же.

Она постоянно снимает ролики для своего блога. Подписчиков - масса, по всему миру. Светлана Дружинина делится встречами с коллегами. И глубоко личным. Например, прогулками по снегу босиком.

Это действительно фантастика. Про молодильные яблочки Светлана Дружинина не рассказывает. А вот про учебу в хореографическом училище при Большом театре - с удовольствием. Как выходила на одну сцену с самой Плисецкой. А потом произошло то, что одних могло сломать. А для неё стало счастливым случаем. Тяжелейший перелом перед выпускными экзаменами полностью изменил судьбу и подарил волшебный мир кино.

Первая же режиссёрская работа "Исполнение желаний" стала знаковой. В главных ролях - Лебедев, Смоктуновский, Лужина. Но мало кто знает, что актерский состав в фильме изначально был иным. Высоцкий просил за любимую Влади, плюс сама Дружинина в главной роли видела Бурляева. Но высокое руководство устроило громкий скандал.

Так закалялся её характер. Дружинина признаётся: на площадке действует по-мужски. Иначе не было бы ни изумительной "Принцессы цирка", ни "Гардемаринов". На премьере очередного фильма про гардемаринов публики так много, что режиссеру сложно передвигаться. Светлана Дружинина не скрывает счастья: её герои даже в 60 по-прежнему любимы.

О планах Светлана Дружинина говорит с улыбкой: "У меня совершенно точное отношение к тому, что я могу и хочу делать. Это невероятно тяжелая работа - снимать кино. Тем более, что мы работаем с Анатолием Михайловичем. Значит, отдельный семейный разговор как дома, так и на съёмочной площадке".

Анатолий Мукасей - выдающийся кинооператор - всегда рядом с любимой супругой. Видимо, в этом и кроется её главный секрет.

"Если вы любите жизнь, то она любит вас. В каком бы вы ни были возрасте, какие бы у вас ни были болезни. Не надо поддаваться! Я ведь очень много работаю, не смотря на свой возраст – любви", - говорит Светлана Дружинина.

Это действительно прекрасный возраст. Самой настоящей и искренней любви.