Неузнаваемая Ольга Дроздова ошеломила своим видом: вот как сейчас выглядит жена Дмитрия Певцова

Ольга Дроздова считалась одной из самых привлекательных актрис российского кинематографа. Неудивительно, что в свое время у нее было немало поклонников среди самых разных мужчин. Однако сейчас от жгучей брюнетки с огоньком в глазах не осталось и следа.

Актриса решила стареть естественно и не закрашивает седину. Из-за этого ее волосы стали полностью серебристыми.

Дроздова давно не выходит на сцену и не снимается в кино. Зато она охотно учит студентов актерскому мастерству. С мужем Дмитрием Певцовым они уже не первый год ведут курс. Супруги вместе более 30 лет, и Певцов не устает восхищаться красотой любимой.

В своем Telegram-канале Дмитрий поделился редким фото Дроздовой. На снимке актриса позирует в элегантном наряде — черной блузке и юбке в тон к ней. Оголенные ноги Ольги украшают роскошные красные лодочки на шпильке.

"Самый главный человек в моей жизни, моя супруга Ольга Дроздова посмотрела премьеру спектакля "Репетиция оркестра"... И очень хвалила! <…> Увидеть такую красивую Ольгу Дроздову можно будет 28-го декабря в 18:00 в Институте Современного Искусства", — подписал кадр Певцов.

Фото тут же разлетелось по фан-пабликам. Народ в восторге от преображения Дроздовой. "Элегантная, женственная прекрасная!"; "Вот как должна выглядеть взрослая женщина, а не эти все перетянутые"; "Восхитительная!"; "У меня просто шок! Ну как ей удается так роскошно выглядеть?" — обсуждают пользователи Сети.

Напомним, Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов познакомились в 1991 году во время съемок "Прогулки по эшафоту". Спустя три года Дмитрий и Ольга официально зарегистрировали отношения. С тех пор они неразлучны.