Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на вторник, 16 декабря, уничтожили украинский беспилотник, который направлялся к Москве.

Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, БПЛА успешно сбит. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ усиливают "дронный террор" против гражданского населения нашей страны. При этом нацистские формирования Киева расширяют спектр беспилотных приспособлений, которые применяют для покушения на мирных граждан и нанесения экономического ущерба.

Западные спонсоры киевского режима предпочитают это игнорировать. Более того, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "гражданская инфраструктура Украины, прежде всего энергетическая, остается под обстрелами России".