Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно контактировал с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам американского политика, он сохраняет вовлеченность в процесс мирного урегулирования конфликта на Украине и, в частности, провел "долгий разговор" с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским. Также Трамп рассказал, что пообщался с европейскими лидерами и представителями НАТО.

Отвечая на вопрос журналистов о контактах с российским президентом, Трамп заявил, что "такое было", но не стал уточнять, когда именно общался с Владимиром Путиным.

Что касается территориального вопрос как одного из самых чувствительных аспектов мирного урегулирования, президент США подчеркнул, что Украина уже утратила часть земель. Работа над вопросом гарантий безопасности продолжается, "Европа будет играть в этом большую роль". Детали Трамп не привел, но пообещал, что будут "такие гарантии безопасности, чтобы война не началась снова", сообщает РИА Новости.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник отмечал, что Запад при желании завершить конфликт на Украине может сделать это за три месяца. Дипломат подчеркивал, что "на собственных возможностях Киев дольше не протянет".

При этом в Кремле предпочли воздержаться от установки каких-либо конкретных сроков мирного урегулирования, поскольку "это было бы сейчас самым неблагодарным делом". Президент России Владимир Путин при этом "открыт к миру, к серьезному миру, к серьезным решениям".