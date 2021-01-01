Филиппа Киркорова объявили в розыск на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского певца Филиппа Киркорова.

Его внесли в базу данных еще 30 октября, но известно об этом стало только сегодня. Причиной стали выступления Киркорова в Крыму и ДНР. Кроме того, СБУ не понравилось выступление народного артиста России на московском стадионе "Лужники" 18 марта 2021 года, где он поддержал вхождение Крыма в состав России.

28 октября офис Генпрокурора Украины заочно предъявил Киркорову обвинения, передает РИА Новости.

На протяжении десяти лет артист находится в базе сайта "Миротворец" (Ресурс признан экстремистским и запрещен на территории России – прим. ред.). В 2022 году Киркоров попал под санкции Украины.