В "Роскосмосе" рассказали о восстановлении поврежденного стартового стола на Байконуре

Стартовый стол для ракет "Союз" на космодроме Байконур, поврежденный после запуска 27 ноября, будет готов к пускам в конце зимы 2026 года.

Сообщения о прекращении российской пилотируемой программы не соответствуют действительности, заявили в пресс-службе "Роскосмоса".

В настоящий момент на космодром прибыли все необходимые элементы и оборудование для восстановления кабины стартового стола. Их привезли 18 грузовиков. График работ строго контролируется.

"Сейчас ведется грунтование и дополнительная покраска изделия", - рассказал замгендиректора "Роскосмоса" по ракетным проектам Дмитрий Баранов.

27 ноября на Байконуре после пуска ракеты "Союз-2.1а" повредились элементы стартового стола. В "Роскосмосе" тогда заявили, что в ближайшем времени повреждения будут устранены.

Несмотря на повреждение стартовой установки, полет завершился штатной стыковкой с Международной космической станцией. На борту находились космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс.