Охлобыстин сделал тревожное признание о похоронившем двух жен за год Ефремове: вот что он сказал

Михаил Ефремов вышел из белгородской колонии в апреле. Актер сразу же поехал домой и первое время только лишь ходил в поликлинику, в храм и на кладбище, где в январе похоронили Евгению Добровольскую, третью жену Ефремова.

По слухам, актер просился, чтобы ему позволили на один день съездить в Москву, чтобы проститься с бывшей женой. Но прошение артиста отклонили. В итоге Михаил Олегович смог лишь через четыре месяца принести цветы к могиле бывшей возлюбленной.

Интересно, что с друзьями Ефремов не спешил повидаться. Актер почти все время проводил дома, иногда заглядывал к своей четвертой жене Ксении Качалиной. Но 2 декабря Михаил Олегович обнаружил экс-супругу мертвой. Ксения скончалась в своей квартире почти за неделю до прихода актера.

После таких событий Ефремов еще больше закрылся. Иван Охлобыстин рассказал "СтарХиту", как сейчас себя чувствует актер и чем он занимается. "Он полон энергии, он должен делать спектакль. Это то, что я знаю. Но он очень дистанцировался, а я не нахожу в себе дерзости его отвлекать", — встревожил поклонников звезды сериала "Граница. Таежный роман" Охлобыстин.

В Сети считают, что раз Ефремов избегает даже самый близких друзей, а с Охлобыстиным его связывает тесная многолетняя дружба, Михаил Олегович является крестным отцом старшей дочери Ивана Ивановича, то на душе у него явно не спокойно.

Отметим, Ефремова взял на работу Никита Михалков. Актер сейчас задействован в постановке театра "Мастерская 12". В феврале 2026 года здесь запланирована премьера спектакля "Без свидетелей" по сценарию Никиты Михалкова. На сцене артист появится вместе с Анной Михалковой.