Оттепель в Москве продержится до конца выходных

Оттепель продлится в столичном регионе как минимум до середины третьей декады декабря.

Вместе с теплом придет гололед, предупредил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Риск особенно высок в утренние и дневные часы. Ночи останутся холодными - температура воздуха будет отрицательной. Пройдет снег с дождем.

Дневная температура будет держаться в районе плюс пяти градусов, что на 6–7 градусов выше нормы. Эти значения скорее соответствуют концу октября.

Как ожидается, непосредственно перед Новым годом в Московском регионе выпадет снег, установится небольшая минусовая температура от нуля до минус пяти.