Собянин: Реставрация усадебного комплекса "Кузьминки" завершится в 2027 году

В Москве продолжается масштабная реставрация усадьбы Кузьминки. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, недавно завершили возрождение одного из знаковых объектов ансамбля - Львиной пристани.

Она была построена в начале 19 века. Но к двухтысячным годам была почти полностью утрачена. Сохранились лишь отдельные фрагменты. Специалистам пришлось восстанавливать пристань практически с нуля.

Особое внимание уделили четырем скульптурам египетских львов. Сейчас продолжается реставрация Западного и Восточного флигелей, Прачечного корпуса. Работы планируют закончить уже в следующем году.