Володин: Доступность жилья должна быть одинаковой для всех россиян

Актуальные вопросы жилищной политики обсуждают сегодня на заседании Совета законодателей. В Государственной думе собрались руководители обеих палат парламента, региональных заксобраний, представители профильных министерств.

На мероприятии отметили: сейчас строительный сектор переживает настоящий бум - побит рекорд СССР, и по многим показателям Россия опережает страны Евросоюза.

Однако главное - создавать качественное жильё, в том числе в сёлах и в малых городах, обеспечить его доступность, развивать социальную инфраструктуру.