Володин: Доступность жилья должна быть одинаковой для всех россиян

Актуальные вопросы жилищной политики обсуждают сегодня на заседании Совета законодателей. В Государственной думе собрались руководители обеих палат парламента, региональных заксобраний, представители профильных министерств.
На мероприятии отметили: сейчас строительный сектор переживает настоящий бум - побит рекорд СССР, и по многим показателям Россия опережает страны Евросоюза.
Однако главное - создавать качественное жильё, в том числе в сёлах и в малых городах, обеспечить его доступность, развивать социальную инфраструктуру.
"Доступность должна быть для всех одинаковой. И тех, кто проживает в Москве, и на Камчатке, Мурманской области или Костроме. Здесь возникают вопросы – они связаны с доходами, с зарплатой. Мы не случайно говорим о том, что надо искать подходы, которые были бы эффективными для реализации этого важного проекта в части региональной политики", - отметил Вячеслав Володин, председатель Государственной думы.