Массовое ДТП с рейсовыми автобусами и фурами на М-4 под Воронежем

В Воронежской области столкнулись семь транспортных средств, пострадали четыре человека.

Авария произошла на 571 км автодороги М4 "Дон" в Каширском районе. По предварительным данным, 65-летний водитель за рулем рейсового автобуса Neoplan не справился с управлением и столкнулся с движущимися в попутном направлении шестью транспортными средствами.

Участниками ДТП, помимо автобуса Neoplan, стали рейсовый автобус Zhongtong (Москва – Таганрог), грузовики Shacman и DAF, ГАЗель, легковые автомобили Skoda Octavia и Chevrolet Cruze.

Четыре человека с травмами различной степени тяжести были экстренно доставлены в медицинские учреждения Воронежа.

По факту ДТП начала проверка. Обстоятельства аварии уточняются, сообщила воронежская полиция в своем Telegram-канале.