Суд первой инстанции отказал Полине Лурье во взыскании убытков с Долиной

Суд первой инстанции отказал покупательнице квартиры певицы Ларисы Долиной Полине Лурье во взыскании с артистки убытков. Это следует из судебных документов.

Как уточняет ТАСС, суд принял соответствующее решение, сославшись на то, что Лурье вправе потребовать компенсацию своих убытков с мошенников, под влиянием которых Долина продала квартиру.

Тем временем на сторону Полины Лурье встала Международная ассоциация юристов и консультантов (МАЮК). Она направила в Верховный суд России правовое заключение по делу о квартире певицы Ларисы Долиной и заявила о грубой ошибке нижестоящих инстанций, не взыскавших денежные средства с продавца при возвращении ему квартиры.

Как пишет "Коммерсантъ", МАЮК просит учесть ее профессиональное мнение, "основанное на анализе действующего законодательства, судебной практики и правовой доктрины".

Ранее сообщалось, что защита певицы Ларисы Долиной подала в Верховный суд возражения на жалобу Полины Лурье. Возражения адвоката певицы Марии Пуховой зарегистрированы в Верховном суде 15 декабря и переданы в судебный состав по семейным делам. Суть возражений неизвестна.

Зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин подчеркивал, что историй со "схемой Долиной" в России множество — лишь в первой половине 2025 года МВД открыло более 5,8 тысячи дел. При этом 80% судебных решений выносятся в пользу продавцов, уверяющих, что при совершении сделки "были не в себе".