Лидеры стран Евросоюза опубликовали во вторник, 16 декабря, заявление о гарантиях безопасности для Украины. Документ был согласован на переговорах, прошедших в Берлине.

Как сообщают "Известия", ЕС пообещал продолжать долгосрочную и масштабную поддержку киевского режима, в том числе в вопросах наращивания военного потенциала.

Подписанты соглашения полагают, что численность украинской армии в мирное время должна сохраняться на уровне 800 тысяч человек. Для восстановления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обеспечения безопасности на суше и на море предлагается задействовать так называемые многонациональные силы Украины — их планируется сформировать в рамках "коалиции желающих".

Наряду с этим лидеры ЕС предлагают создать механизм мониторинга и верификации под координацией США с участием международного сообщества. В случае возобновления боевых действий Украине сулят поддержку, включая военные, разведывательные и экономические меры.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что наша страна ничего не имеет против предоставления Западом гарантий безопасности Украине. Однако в таком случае будет логично и справедливо, если аналогичные гарантии будут даны и Российской Федерации, указывал глава государства.

Обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко отметил, что европейцы "выработали формулу, согласно которой "мы выдаем Украине гарантии безопасности такие же, как НАТО, но в НАТО ее не принимаем". Нападение на Украину при этом будет рассматриваться как нападение на страны, которые выдали ей гарантии.