Роспотребнадзор рассказал про летальные случаи от гриппа в России

Количество случаев смерти людей от гриппа в России исчисляется единицами. Об этом рассказали во вторник, 16 декабря, в Роспотребнадзоре.

Ведомство подчеркнуло, что летальные случаи от гриппа единичны, их количество гораздо меньше, чем в прошлые годы. Большинство случаев заболевания гриппом — легкие и средней тяжести, на них приходится 99,5% всех диагнозов.

При этом число заболевших гриппом среди тех, кто получил прививку, составляет всего лишь 0,004% от общего числа вакцинированных против гриппа. Эти данные соотносятся с показателями предыдущих лет и подтверждают эффективность иммунизации, сообщает РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор опроверг слухи о сверхагрессивной мутации гриппа, которая якобы устойчива ко всем вакцинам и мерам предосторожности. Ведомство подчеркнуло, что критических мутаций в ходе исследований не обнаружено. Профилактика остается прежней, а вакцинация является наиболее эффективной мерой защиты.

Также Роспотребнадзор заверил, что нет оснований для выводов о том, что циркулирующие варианты птичьего гриппа способны вызвать пандемию, якобы представляющую для человечества более высокую опасность, чем COVID-19 — прежде соответствующую информацию распространил французский Институт Пастера.