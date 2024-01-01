Чувствующий приближение смерти Карл III собирает всю семью во дворце: "Это его последнее Рождество"

Карл III сообщил, что болен раком в феврале 2024 года, менее чем через полтора года после восшествия на престол. Британцы были шокированы такими новостями. Дворец никогда ранее не раскрывал информацию о здоровье монархов. Однако нынешний король решил нарушить правило, чтобы своим примером поддержать людей, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями.

Сам король, похоже проигрывает борьбу с коварной болезнью. Как стало известно изданию RadarOnline, Карл III на Рождество собирает всю семью в Виндзоре. Приглашение отправлено даже принцу Гарри и Меган Маркл. Король больше всего желает успеть примирить принца Уильяма с младшим братом.

"Монарх действительно хочет провести время со своей семьей. После такого бурного года, особенно учитывая здоровье короля и скандал с принцем Эндрю, логично, что Карл хотел бы, чтобы это Рождество несло более глубокий смысл. И, несмотря на положительные новости о раке, он знает, что если ситуация ухудшится, это может быть его последнее Рождество", — сообщил источник из близкого окружения Карла III.

Планы короля подтвердил и один из работников дворца. "Растет ощущение, что Карл III принимает решения, предвидя скорый конец, он все меньше внимания обращает на королевский протокол. Некоторые считают, что это может быть последнее Рождество, когда он чувствует себя достаточно хорошо, чтобы собрать всю семью вместе", — на условиях анонимности поделился инсайдер с RadarOnline.

Отметим, что принц Гарри еще в мае публично заявил о желании воссоединиться с семьей. Герцог Сассекский в интервью сообщил, что новости о болезни отца заставили его о многом задуматься.