В Липецкой области подростки пытались подорвать нефтепровод

ФСБ предотвратила диверсию на наземном участке нефтепровода " Транснефть-Дружба" в Липецкой области.

Задержаны четверо несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Установлено, что подростки действовали по заданию украинских спецслужб, с которым установили связь через группу по поиску быстрого заработка в мессенджере Telegram.

Вражеские агенты дали им задание совершить поджоги объектов транспортной и энергетической инфраструктуры за деньги. Также им сообщили координаты тайника, где хранилось самодельное взрывное устройство для подрыва магистрального нефтепродуктопровода "Транснефть-Дружба".

Подростки достали из тайника бомбу и планировали заложить ее в Лебедянском районе области. Осуществить задуманное им не удалось.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к диверсии, подросткам грозит до 20 лет лишения свободы.

По местам жительства задержанных проведены обыски, проверяется информация об их возможной причастности к другим эпизодам.