Европа своими рестрикциями против России не сумела ослабить российскую экономику, но причинила вред самой себе. На это указал вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Как заявил политик, которого цитирует Corriere della Sera, после почти четырех лет российской спецоперации единственное, чего добились европейцы своими 19 пакетами санкций, это "поставили на колени западные экономики и взвинтили счета за электроэнергию итальянских семей".

Сальвини напомнил европейцам некоторые уроки истории, предупредив, что "если Гитлер и Наполеон не смогли этого сделать кампаниями по покорению Москвы, то вряд ли это удастся Кае Каллас, Макрону и Стармеру с Мерцем".

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупреждал, что попытки Запада сломить Россию потерпят крах. Политик отметил, что "мы хорошо знаем: русский становится на колени, только когда хочет завязать себе шнурки".

При этом президент России Владимир Путин "поставил на колени" всех европейских лидеров, которые прежде были уверены в своей победе над ним. Итальянские журналисты, высказавшие такое мнение, подчеркнули, что специальная военная операция России на Украине причинила Европе "болезненное унижение".