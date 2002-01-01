Смотреть на это больно: что стало с могилой умершего в 31 год Михея

Сергей Крутиков, более известный под псевдонимом Михей, умер 23 года назад. Исполнителю хита "Сука любовь" на тот момент был 31 год. Артиста кремировали, а прах захоронили на Ваганьковском кладбище.

История его успеха стала вдохновением для тысяч российских подростков — простой парень из поселка под Донецком, не обделенный талантом и очень трудолюбивый, добился всего сам. Сергей начинал карьеру в составе группы Bad Balance, которая выступала на разогреве у популярных артистов 90-х. Так Михей обзавелся связями и когда понял, что готов к сольной карьере, просто ушел из коллектива, образовав новую группу.

Он спешил жить и творить. Как позже вспоминали друзья Сергея, он мог сутками просидеть в студии, доводя звучание до совершенства, или дать несколько концертов за день. Такой ритм не каждый бы выдержал, вот и Сергея хватило ненадолго.

Михей умер 27 октября 2002 года на 32-м году жизни. Оставив после себя только один альбом, но песни с этой пластинки знакомы даже тем, кто родился после 2002-го. Это подтверждение, того, что он не был певцом на час. Крутиков оставил уникальное наследие. При чем сегодня его хиты миксуют молодые артисты, придавая песням новое звучание.

Прах Сергея Крутикова захоронен на Ваганьковском кладбище. Найти могилу Михея очень легко, она находится буквально в двух шагах от входа. Ориентиром служит памятник Владимиру Высоцкому. По правую руку от него заметна тропинка, уходящая вниз за колумбарий, на этой дорожке и похоронен Михей.

На могиле артиста установлен памятник из серого гранита. На постаменте в форме вытянутого вверх прямоугольника находится бюст Михея, певец запечатлен с опущенной головой, в водолазке, рука согнута и лежит на табличке, на которой выгравировано слово "Jumanji". Постамент украшен резьбой в виде городской панорамы. На земле перед памятником уложена табличка с надписью: "Крутиков Сергей Евгеньевич 1970 — 2002 "Я тебя никогда не забуду. Настя"". Правда, зимой эта надпись припорошена снегом.

Настя — это последняя возлюбленная Михея Анастасия Фильченко. Именно она создала эскиз памятника. В одном из интервью девушка призналась, что это ее последний подарок Сергею. "Внизу серый город, а сверху, как солнышко, он и его творчество", — объяснила задумку Анастасия.

В интервью спустя 10 лет после смерти певца Настя рассказывала, что старается каждый вечер приходить к Михею и приносить цветы. Не знаем, ходит ли девушка на кладбище сегодня, но когда в декабре 2025-го мы наведались на кладбище, могила Михея выглядела ухоженной и на надгробие лежали свежие розы. Смотреть на могилу столь молодого артиста очень больно, невообразимо, сколько бы еще светлой музыки он подарил миру.

За 23 года о певце, казалось бы, должны были подзабыть. Но, судя по его могиле на Ваганьковском, Сергея Крутикова любят и чтут память о нем по сей день.