Россия допустила участие в проекте "маршрут Трампа"

Российская сторона готова консультироваться с властями Армении по параметра инициативы "дорога Трампа" и возможному участию в этом проекте. Об этом рассказал во вторник, 16 декабря, директор четвертого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Михаил Калугин.

Как отметил дипломат, детали армяно-американского проекта еще предстоит изучить — сейчас, по сути, перед нами участок согласованного в рамках трехсторонней рабочей группы маршрута.

Оснований для консультаций предостаточно, ведь российская компания "Южно-Кавказская железная дорога" – "дочка" ОАО "РЖД" – обладает концессией на управление железнодорожной сетью Армении. В регионе используется российская железнодорожная колея, напомнил Калугин. Сам "машрут Трампа" пройдет по большей части через зону ответственности российских пограничников.

Кроме того, представитель российского МИД напомнил про фактор членства Армении в ЕАЭС. С учетом всего этого "без России партнерам не обойтись", цитирует Калугина РИА Новости.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирный договор. Церемония прошла в американском Белом Доме в присутствии Дональда Трампа. Президент США заявил, что Ереван и Баку в рамках нового соглашения заявляют о приверженности полному и бессрочному прекращению огня, восстановлению дипломатии и торговли.

Вскоре после этого заместитель председателя российского правительства Алексей Оверчук заявил, что Москва поддерживает Армению в создании "маршрута Трампа", если армянские власти видят в этом способ обеспечить безопасность. Политик напомнил, что "Армения является нашим стратегическим союзником, и если Армения считает, что что-то для них хорошо", то Москва поддержит Ереван.