В подмосковной школе подросток напал на своих сверстников с ножом

Нападение с ножом произошло в школе в подмосковном Одинцово.

Инцидент случился в Успенской СОШ в поселке Горки-2. Девятиклассник напал с ножом на охранника и нескольких учеников. Пострадали три человека. Telegram-канал Baza пишет, что в результате нападения скончался один ребенок - ученик четвертого класса. Официальной информации о пострадавших и погибших пока нет.

Школьников эвакуировали из здания. На месте работают экстренные службы. Нападавший задержан.

UPD (10:46 мск): информацию о пострадавших в школе подтвердила детский подмосковный омбудсмен Ксения Мишонова.

"Вся помощь и поддержка детям и взрослым будет оказана. Мотивы этого преступления выясняет следствие", - написала она в своем telegram-канале.