Депутаты потребовали наказаний за пропаганду родов на дому

В ЛДПР предложили ввести административную ответственность для блогеров за пропаганду домашних родов.

В настоящий момент в России нет прямого запрета на домашние роды, однако закон не предусматривает участия в них акушерок. То есть медик, согласившийся принять роды дома, может попасть под уголовное преследование.

При этом сейчас многие блогеры и паблики транслируют "естественность" домашних родов и даже распространяют инструкции по запланированным домашним родам. Такие материалы следует маркировать как опасные для жизни, заявила депутат Мосгордумы, первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева. В качестве примера она привела недавнюю трагедию, где мать родила малыша в надувной бассейн в одной из московских многоэтажек. Новорожденный умер.

"Это не просто чудовищный случай. Это системный провал. Продавцы "естественности" и "духовности" в соцсетях буквально убивают младенцев на наших глазах", - сообщила парламентарий.